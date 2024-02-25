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Тренер сборной России назвал голкипера «Карабаха» лучшим

Тренер сборной России назвал голкипера «Карабаха» лучшим

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунёва.

«После матча с «Брагой» пообщались с Андреем Лунёвым, поздравил его. Они сделали большое дело для Азербайджана: 1/8 финала Лиги Европы — успех для местной команды. Пройти «Брагу» было очень сложно, но футболисты «Карабаха» просто молодцы. Своими спасениями Лунёв внёс большой вклад в выход в следующий раунд.

Знаю Лунёва с самого начала его карьеры в «Уфе». Может быть, он не согласится, но думаю, что сейчас лучший отрезок в его карьере. Сравнить его с другими российскими вратарями будет некорректно, потому что мы не играем в еврокубках. Андрей попал в символическую сборную Лиги Европы — это хорошее признание. Мы следим за всеми вратарями, которые играют за границей. Хорошо, что в конце прошлого сезона начал играть Юра Лодыгин, провёл сильные матчи и даже отдал голевую передачу. За Никитой Хайкиным тоже смотрим. Надеюсь, что он скоро вернётся в ворота. Но из российских вратарей за рубежом Андрей Лунёв сейчас самый сильный», — сказал Кафанов, которого цитирует «Чемпионат».

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