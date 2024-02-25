Региональное управление образования расследует аудиозапись школьника

В соцсетях распространилась, предположительно, аудиозапись учащегося средней школы №9 города Хырдалан Абшеронского района.
Согласно информации, им известно об этой проблеме, с прошлой недели Абшерон-Хызинским региональным управлением образования проводится расследование по данному вопросу.
Отмечено, что общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.
Об этом сообщено также правоохранительным органам:
«Учитывая деликатность темы, призываем не распространять непроверенную информацию».