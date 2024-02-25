Роман Цимбалюк: Российский А-50 сглазила Маргарита Симоньян

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Украинский журналист Роман Цимбалюк в своем Youtube-канале высказался по следам уничтожения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сообщает Minval.

«Мы «уронили» очередной А-50. Это очень дорогой самолет. Его экипаж – 5 летчиков плюс команда обслуживания радара из 10 человек. Итого – 15 российских военнослужащих летели на этом борту и не долетели. Они умерли в свой профессиональный праздник. Праздновать такие мероприятия надо дома», – выразил мнение журналист.

«Что важно – самолет упал в поселке Трудовая Армения, и есть мнение, что сглазила его Маргарита Симоньян», – добавил Цимбалюк.