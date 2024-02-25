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В Хатаинском районе обнаружили боеприпас (фото, видео)

В Хатаинском районе обнаружили боеприпас (фото, видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на улице Гачаг Наби Хатаинского района Баку.

Согласно информации Министерства, в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности на территории. При осмотре места происшествия установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой 1 гранату PQ-2, пригодную к боевому применению.

Боеприпас были вывезен с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

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