Россия потеряла в Украине еще 810 военнослужащих

С 24 февраля 2022 по 25 февраля 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 409820 человек (+810 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожено:
6542 (+8) российских танков
12441 (+16) бронемашина
9981 (+29) артиллерийская система
999 (+0) РСЗО
684 (+0) средства ПВО
340 (+0) самолетов
325 (+0) вертолетов
7681 (+22) БПЛА оперативно-тактического уровня
1907 (+2) крылатых ракет
25 (+0) кораблей/катеров
1 (+0) подлодка
13011 (+23) единиц автомобильной техники и автоцистерн
1578 (+2) единиц специальной техники.