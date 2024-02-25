Россия потеряла в Украине еще 810 военнослужащих

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С 24 февраля 2022 по 25 февраля 2024 общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 409820 человек (+810 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожено:

6542 (+8) российских танков

12441 (+16) бронемашина

9981 (+29) артиллерийская система

999 (+0) РСЗО

684 (+0) средства ПВО

340 (+0) самолетов

325 (+0) вертолетов

7681 (+22) БПЛА оперативно-тактического уровня

1907 (+2) крылатых ракет

25 (+0) кораблей/катеров

1 (+0) подлодка

13011 (+23) единиц автомобильной техники и автоцистерн

1578 (+2) единиц специальной техники.