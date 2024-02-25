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Больной раком Карл III расплакался, получая письма поддержки (видео)

Больной раком Карл III расплакался, получая письма поддержки (видео)

Король Великобритании Карл III признался, что очень эмоционально отреагировал на тысячи писем со словами поддержки, которые поступили в Букингемский дворец после известия о его онкологии. Об этом монарх рассказал премьеру страны Риши Сунаку.

«Я получил бесчисленное количество трогательных сообщений и открыток. Большую часть времени они вызывали слёзы на моих глазах», — разоткровенничался король в беседе с главой кабмина.

Позже Букингемский дворец опубликовал трогательное видео с Карлом III, читающим поступившие на его имя письма. В ролике приводятся отрывки из некоторых открыток, авторы которых желают монарху здоровья, делятся советами или рассуждают о смысле жизни.

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