Хуситы ударили по нефтяному танкеру и военным кораблям США

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Йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало сразу несколько американских судов в Аденском заливе. Под удар попал нефтяной танкер Torm Thor, а также военные корабли ВМС США, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Генерал сообщил, что в направлении гражданского судна было выпущено сразу несколько противокорабельных ракет. Достигли ли они своей цели, не уточняется. На военно-морские силы же мятежники «натравили» беспилотники. Информацию о нападении подтвердил британский флот, не приведя подробностей.

«Вооружённые силы Йемена подтверждают, что они будут противостоять американо-британской эскалации более качественными военными операциями против всех враждебных целей в Красном и Арабском морях в целях защиты нашей страны, нашего народа и нашей нации», — подытожил Сариа.