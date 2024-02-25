Протестующих в Тель-Авиве разогнали водометом (видео)

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Израильская полиция применила водомет для разгона антиправительственной демонстрации против правительства в Тель-Авиве. Об этом передает РИА Новости.

«Сотни протестующих у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве игнорируют требование силовиков разойтись по домам», – уточнили в сообщении.

Участники несанкционированной акции выкрикивали лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывают к отставке премьера Биньямина Нетаньяху. Политика обвиняют в кризисе в области безопасности. Дороги на подъезде к Тель-Авиву перекрыли, на дежурство вышли конные отряды.

Израильские правоохранители в общей сложности арестовали 21 участника антиправительственного протеста в Тель-Авиве, отказавшегося подчиняться требованиям стражей порядка. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«Десятки протестующих перекрыли основные дороги, не подчинялись указаниям полиции и вступили в столкновения с силовиками. 21 протестующий был арестован», – говорится в заявлении.

