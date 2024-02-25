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Главное Мир

Зеленский намекнул, что российский А-50 сбили украинским оружием

Зеленский намекнул, что российский А-50 сбили украинским оружием

Украина не применяет оружие, переданное партнерами, для ударов по объектам не на оккупированной украинской территории. Если объект находится за пределами Украины, применяется украинское оружие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию западных лидеров в Киеве.

На пресс-конференции украинский президент прокомментировал уничтожение вражеского самолета А-50 над акваторией Азовского моря в районе российского Ейска. По его словам, уничтожение А-50 и других самолетов противника – это результат союза Украины и западных партнеров.

«Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше (общее – ред.) оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», – подчеркнул Зеленский.

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