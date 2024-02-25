Хакеры взломали эфир украинского телеканала и транслировали пророссийские тексты (видео)

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Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и транслировали бегущей строкой пророссийские тексты.

Журналисты отметили, что атака произошла в 18:33. Хакеры разместили тексты с призывами к окончанию конфликта и обвинениями президента Владимира Зеленского и США в уничтожении Украины. В одном из сообщений они написали, что «Авдеевка — только начало в войне до последнего украинца» и потребовали, чтобы Киев ответил за происходящее.

Такие фразы транслировались в эфире телеканала около 20 минут. В настоящее время бегущую строку отключили, специалисты устраняют последствия атаки.