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Главное Мир

G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине

G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине

Группа семи намерена принудить РФ компенсировать убытки Украине из замороженных активов и поручает правительствам выработать меры по реализации такой меры.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки» по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони из Киева.

«Мы полны решимости обеспечить полную подотчетность и поддерживаем Украину в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб, спровоцированные в результате агрессии России. Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине», – говорится в заявлении.

«Мы просим наших министров продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом», – говорится в тексте.

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