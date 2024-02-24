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Британо-азербайджанская торговая палата организовала в Лондоне мероприятие, посвященное СОР29

Британо-азербайджанская торговая палата организовала в Лондоне мероприятие, посвященное СОР29

Британо-азербайджанская торговая палата организовала мероприятие, посвященное подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие торговый представитель премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, бизнесмены двух стран, а также эксперты по вопросам изменения климата, передает Report.

Баронесса Эмма Николсон, выразила удовлетворение тем, что COP29 пройдет в Азербайджане, отметила важность проведения такого мероприятия в Баку.

Заместитель проректора по вопросам бизнеса и инновациям Университета Эксетера Стюарт Брокилхерст рассказал о потенциальных глобальных климатических рисках и проинформировал участников мероприятия о ключевых факторах, влияющих на изменение климата.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов сообщил, что Азербайджан имеет богатый опыт организации крупных международных мероприятий и может уверенно выполнить требования, связанные с проведением COP29.

На мероприятии также выступили председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) Зохраб Гадиров и исполнительный директор ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» Ульви Мансуров.

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