В МИД Украины анонсировали получение 170 тыс. боеприпасов от ЕС

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в соцсети Х, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов до конца марта.

Соответствующее заявление министр сделал по итогам разговора с главой дипслужбы Евросоюза Жозепом Боррелем.

В своем сообщении глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что артиллерийские снаряды сейчас для Киева являются абсолютным приоритетом.

«До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тыс. боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок», — говорится в публикации.