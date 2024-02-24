Байден признал, что Россия захватывает Украину (видео)

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Время Украины на исходе, Россия начала активное наступление, и ей удается продвигаться вглубь страны, заявил президент США Джо Байден.

В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. По его словам, если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, передает Белый дом.

«Время идет. Часы тикают. Гибнут храбрые украинские солдаты и мирные жители. Россия впервые за много месяцев захватывает территорию Украины. Палата представителей должна вернуться из отпуска и принять новую военную помощь. Отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт в истории», — заявил Байден.