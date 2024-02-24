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Главное Мир

Обезврежена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны

Обезврежена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны

Британские военные благополучно сбросили в море для дальнейшей утилизации неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в портовом городе Плимут на юге страны, пишет агентство АА.

В полиции сообщили, что 500-килограммовая бомба была обнаружена в саду одного из домов в Плимуте, ставшего мишенью немецких бомбардировщиков в июле 1940 года.

Кордон безопасности вокруг дома снят, а эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома.

Как сообщают местные СМИ, ранее в рамках операции были эвакуированы 10 тыс. жителей некоторых районов Кейхема и Девонпорта.

Вокруг района сброса бомбы был создан кордон длиной 300 метров. Неразорвавшуюся бомбу пронесли по улицам города на расстояние 2,3 километра. Было остановлено движение поездов и автобусов.

Сообщается, что это одна из самых крупных операций по обезвреживанию неразорвавшейся немецкой бомбы времен Второй мировой войны.

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