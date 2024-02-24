Австралия ввела санкции против белорусских предприятий

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Австралия ввела новые санкции против белорусских предприятий и граждан, пишет INTERFAX.RU со ссылкой на МИД страны.

Сообщается, что ограничительные меры введены «в отношении объектов, участвующих в российских закупочных сетях в Беларуси, Иране и Северной Корее».

Санкции коснулись трех белорусских предприятий – холдинга «Горизонт», ОАО «Волатавто» и ОАО «Планар».

Также введены рестрикции – в форме финансовых санкций и запрета на въезд – в отношении генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова и начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что несколько предприятий оборонного сектора и физлиц Белоруссии вошли в 13-й пакет санкций Евросоюза.