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Главное Мир

Между Украиной и Италией подписано соглашение о гарантиях безопасности

Между Украиной и Италией подписано соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Володимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами, говорится в сообщении Telegram-канала украинского лидера.

«Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодня стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией», – говорится

По его данным, стороны также обсудили дальнейшую поддержку Киева Римом в контексте председательства Италии в Группе семи.

Подобные двусторонние документы, которые, по наблюдению экспертов, могут служить альтернативой приему Украины в НАТО, подписал целый ряд стран, включая Францию, Германию и Великобританию. В отличие от них итальянское соглашение, рассчитанное также на 10 лет и предполагающее «экономическую, дипломатическую и военную помощь», не содержит конкретной суммы, которую предполагается потратить на эти задачи. СМИ также сообщали, что предусматриваются «консультации в течение 24 часов для определения необходимых мер, чтобы противостоять или дать отпор нападающему».

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