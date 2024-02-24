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Главное Общество

Раскрыто убийство 4-летней давности

Раскрыто убийство 4-летней давности

В рамках совместной деятельности сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана было установлено, что пропавшая без вести четыре года назад жительница Агдамского района Наргиз Наджафова была убита, говорится в совместной информации упомянутых ведомств.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по уголовному делу, возбужденному в Агдамской районной прокуратуре в связи с исчезновением Наргиз Наджафовой 29 апреля 2020 года, возникли обоснованные подозрения в том, что ее отец Шикар Наджафов (1965 г.р.) и мачеха Рамиля Наджафова (1983 г.р.) совершили убийство Н.Наджафовой, задушив и нанеся ей удары железным бруском, когда та спала в своем доме.

На основании собранных доказательств Ш.Наджафову и Р.Наджафовой предъявлено обвинение по статьям 120.2.1 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), они были арестованы решением суда.

Предварительное расследование по делу продолжается.

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Раскрыто убийство 4-летней давности
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Раскрыто убийство 4-летней давности

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