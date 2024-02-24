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Главное Мир

Сенегальцы требуют проведение выборов

Сенегальцы требуют проведение выборов

Крупная демонстрация с требованием проведения президентских выборов до 2 апреля прошла в Дакаре, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Seneweb.

Акция протеста проводилась по призыву оппозиционной коалиции «Движение активных сил Сенегала F24», отмечает он. Наряду с требованием скорейшего проведения выборов, ее участники настаивали на освобождении из тюрьмы лидера оппозиции Усмана Сонко. Полиция не применяла силу.

Между тем администрация президента Сенегала объявила, что общенациональный диалог по определению даты президентских выборов начнется 26 февраля и займет два дня. Часть оппозиции уже сообщила о своем отказе участвовать в нем.

3 февраля в телеобращении к нации президент Маки Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за «неразберихи с кандидатами». Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На своем заседании 15 февраля КС признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Одновременно КС указал, что полномочия Саля, которые истекают 2 апреля, не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. 20 февраля КС обновил список кандидатов на президентских выборах, в котором фигурируют 19 человек. Оппозиция требует проведения выборов до 2 апреля.

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