В Красном море тонет британское судно, подбитое хуситами

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Вокруг грузового судна, в которое попала баллистическая ракета хуситов, образовалось нефтяное пятной длиной в 28 км в Красном море, и оно продолжает набирать воду, сообщает Euronews со ссылкой на два представителя США.

Судно M/V Rubymar под флагом Белиза, зарегистрированное в Великобритании и принадлежащее Ливану, перевозило 41 000 тонн удобрений. В понедельник его поразила одна из двух баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена.

Центральное командование США сообщило, что в настоящее время судно стоит на якоре, так как набирает воду. «Хуситы продолжают демонстрировать пренебрежение к региональным последствиям своих неизбирательных атак, угрожая рыболовной промышленности, прибрежным общинам и импорту продовольствия», – заявило Центральное командование США.

По словам одного из американских чиновников, угроза новых нападений хуситов в Красном море в сочетании с состоянием воды делает невероятно сложным безопасный подход к судну и попытку отбуксировать его в порт.

Пока неясно, что за вещество вызвало пятно, но экологи уже говорят об экологической катастрофе.