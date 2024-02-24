Армяне вновь обстреляли позиции азербайджанской армии |
Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона (видео) |
Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Главное Мир

В Красном море тонет британское судно, подбитое хуситами

В Красном море тонет британское судно, подбитое хуситами

Вокруг грузового судна, в которое попала баллистическая ракета хуситов, образовалось нефтяное пятной длиной в 28 км в Красном море, и оно продолжает набирать воду, сообщает Euronews со ссылкой на два представителя США.

Судно M/V Rubymar под флагом Белиза, зарегистрированное в Великобритании и принадлежащее Ливану, перевозило 41 000 тонн удобрений. В понедельник его поразила одна из двух баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена.

Центральное командование США сообщило, что в настоящее время судно стоит на якоре, так как набирает воду. «Хуситы продолжают демонстрировать пренебрежение к региональным последствиям своих неизбирательных атак, угрожая рыболовной промышленности, прибрежным общинам и импорту продовольствия», – заявило Центральное командование США.

По словам одного из американских чиновников, угроза новых нападений хуситов в Красном море в сочетании с состоянием воды делает невероятно сложным безопасный подход к судну и попытку отбуксировать его в порт.

Пока неясно, что за вещество вызвало пятно, но экологи уже говорят об экологической катастрофе.

Теги:
Из этой рубрики
Австралия ввела санкции против белорусских предприятий
Мир

Австралия ввела санкции против белорусских предприятий

2024/02/24, 19:45
Между Украиной и Италией подписано соглашение о гарантиях безопасности
Мир

Между Украиной и Италией подписано соглашение о гарантиях безопасности

2024/02/24, 19:33
Сенегальцы требуют проведение выборов
Мир

Сенегальцы требуют проведение выборов

2024/02/24, 19:15
В Красном море тонет британское судно, подбитое хуситами
Мир

В Красном море тонет британское судно, подбитое хуситами

2024/02/24, 19:02
США считают возможным контрнаступление ВСУ в 2025 году
Мир

США считают возможным контрнаступление ВСУ в 2025 году

2024/02/24, 18:53
Могут быть освобождены еще 40 израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса»
Мир

Могут быть освобождены еще 40 израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса»

2024/02/24, 18:40
ЕС нуждается в срочных инвестициях
Мир

ЕС нуждается в срочных инвестициях

2024/02/24, 18:08
Украине передадут подлежащие утилизации автомобили
Мир

Украине передадут подлежащие утилизации автомобили

2024/02/24, 17:57
Баронесса Эмма Николсон: COP29 в Азербайджане - важное событие
Мир

Баронесса Эмма Николсон: COP29 в Азербайджане – важное событие

2024/02/24, 17:45