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Главное Мир

США считают возможным контрнаступление ВСУ в 2025 году

США считают возможным контрнаступление ВСУ в 2025 году

Киев может использовать 2024 год для защиты и восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в 2025 году начать новую попытку контрнаступления, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на командующего объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи.

«Генерал Каволи редко выступает публично, но официальные лица, пришедшие на недавние брифинги с его участием, описывают нерадостную оценку, согласно которой в лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попыток нового контрнаступления в следующем году», — отмечают в статье.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что американские военные чиновники предупреждают, что лучшее, на что может рассчитывать Киев, — значительная заморозка конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовит новое контрнаступление в Черном море и зоне специальной военной операции. При этом он предупредил, что новая операция сильно удивит Россию.

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