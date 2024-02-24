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Могут быть освобождены еще 40 израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса»

Могут быть освобождены еще 40 израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса»

На переговорах в Париже по урегулированию ситуации в секторе Газа обсуждается освобождение на первом этапе 40 заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса», в обмен на 200–300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, сообщил телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, количество палестинских заключенных, которых освободит Израиль,— основной предмет дискуссии на переговорах. Между тем The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника пишет, что на переговорах наблюдается прогресс, с «Хамасом» достигнута договоренность по «наброскам» сделки, включая период временного прекращения огня.

Сhannel 12 сообщил, что представители «Хамаса» отказались от требования об освобождении 1500 заключенных палестинцев в обмен на 40 заложников, а также от условия о полном выводе ЦАХАЛа из сектора Газа. Израиль, в свою очередь, согласен на эвакуацию жителей анклава с юга на север, а также на устранение «военных барьеров», установленных между севером и югом сектора Газа, пишет телеканал.

В переговорах, которые возобновились в Париже 23 февраля, участвуют представители Израиля, Египта, Катара и США. В начале февраля они достигли договоренностей о рамочном соглашении, которое включает несколько этапов, обмен палестинских заключенных на 130 израильских заложников и длительное перемирие без обязательств окончания войны.

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