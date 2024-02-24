Армяне вновь обстреляли позиции азербайджанской армии |
Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона (видео) |
Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Главное Мир

Баронесса Эмма Николсон: COP29 в Азербайджане – важное событие

Баронесса Эмма Николсон: COP29 в Азербайджане - важное событие

«Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) очень важное событие», – сказала торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон на мероприятии, организованном британо-азербайджанской торговой палатой в Лондоне касательно подготовки к COP29.

Николсон выразила удовлетворение тем, что COP29 пройдет именно в Азербайджане.

В мероприятии также приняли участие заместитель проректора по деловому сотрудничеству и инновациям в Университете Эксетера Стюарт Брокилхерст, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров, исполнительный директор ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» Ульви Мансуров.

Теги:
Из этой рубрики
Австралия ввела санкции против белорусских предприятий
Мир

Австралия ввела санкции против белорусских предприятий

2024/02/24, 19:45
Между Украиной и Италией подписано соглашение о гарантиях безопасности
Мир

Между Украиной и Италией подписано соглашение о гарантиях безопасности

2024/02/24, 19:33
Сенегальцы требуют проведение выборов
Мир

Сенегальцы требуют проведение выборов

2024/02/24, 19:15
В Красном море тонет британское судно, подбитое хуситами
Мир

В Красном море тонет британское судно, подбитое хуситами

2024/02/24, 19:02
США считают возможным контрнаступление ВСУ в 2025 году
Мир

США считают возможным контрнаступление ВСУ в 2025 году

2024/02/24, 18:53
Могут быть освобождены еще 40 израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса»
Мир

Могут быть освобождены еще 40 израильских заложников, удерживаемых боевиками «Хамаса»

2024/02/24, 18:40
ЕС нуждается в срочных инвестициях
Мир

ЕС нуждается в срочных инвестициях

2024/02/24, 18:08
Украине передадут подлежащие утилизации автомобили
Мир

Украине передадут подлежащие утилизации автомобили

2024/02/24, 17:57
Баронесса Эмма Николсон: COP29 в Азербайджане - важное событие
Мир

Баронесса Эмма Николсон: COP29 в Азербайджане – важное событие

2024/02/24, 17:45