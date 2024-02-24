Президент Ильхам Алиев послал поздравление эмиру Кувейта

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Кувейта Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.
В письме говорится:
«Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Кувейт.
Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие азербайджано-кувейтских межгосударственных отношений, углубление нашего сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания».