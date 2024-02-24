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Туркменистан и Китай восстанавливают Афганистан

Туркменистан и Китай восстанавливают Афганистан

Туркменистан и Китай активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Туркменистана. В ведомстве прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова со специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюном.

«Дипломаты отметили, что Туркменистан и Китай объединяет схожесть позиций и взглядов по многим актуальным вопросам глобальной и региональной политики. Также констатировалось, что страны активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане и на постоянной основе ведут системный диалог. Наряду с этим Туркменистан и Китай эффективно сотрудничают в рамках формата министров иностранных дел стран – соседей Афганистана. В этой связи стороны детально обсудили повестку предстоящей пятой встречи данного формата», – говорится в сообщении.

Как ожидается, пятая встреча этого формата планируется в 2024 году в Туркменистане. Гурбанов подчеркнул, что Туркменистан рассматривает многосторонние международные площадки по содействию становлению мира в Афганистане как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления и роста социально-экономической обстановки соседней страны.

По словам замминистра, Туркменистан выступает за развитие диалога с новыми властями Афганистана как главного фактора, способствующего поддержанию стабильности в стране и приближающего перспективы достижения внутреннего согласия и баланса интересов, за вовлечение этой страны в региональные экономические интеграционные процессы посредством реализации крупных инфраструктурных проектов.

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