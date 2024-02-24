Крепнет сотрудничество в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и Казахстаном

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24 февраля министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев встретился с делегацией, возглавляемой с находящимися с рабочим визитом в нашей стране заместителем министра обороны Республики Казахстан Бакытбеком Сыдыковым и заместителем министра промышленности и строительства Азаматом Бейспековым, сообщили в пресс-службе Министерства оборонной промышленности.

Министр рассказал об особом внимании, уделяемом президентом Ильхамом Алиевым сфере оборонной промышленности и стремительном развитии этой сферы в нашей стране.

В.Мустафаев подчеркнул, что сотрудничество в сфере оборонной промышленности является одним из приоритетных направлений сотрудничества между тюркскими народами, наряду с многими другими направлениями.

Выразив благодарность за теплый прием, гости выразили уверенность, что двусторонние связи с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности будут и дальше успешно развиваться.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности, организации деловых поездок, укрепления связей между предприятиями и другие темы, представляющие взаимный интерес.