Руководители районных и сельских общин Западного Азербайджана наметили план действий

Состоялось первое собрание председателей общин по районам и селам Западного Азербайджана и представителей по территориальным единицам Азербайджана, сообщили в Общине Западного Азербайджана.
Выступая на мероприятии председатель правления общины, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли отметил важность собрания руководителей районных и сельских общин, объединившихся вокруг общины ради возвращения в Западный Азербайджан.
Затем встреча продолжилась обсуждениями на основе вопросов председателей и представителей районных и сельских общин.