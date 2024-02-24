Армяне вновь обстреляли позиции азербайджанской армии |
Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона (видео) |
Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Главное Общество

Руководители районных и сельских общин Западного Азербайджана наметили план действий

Руководители районных и сельских общин Западного Азербайджана наметили план действий

Состоялось первое собрание председателей общин по районам и селам Западного Азербайджана и представителей по территориальным единицам Азербайджана, сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Выступая на мероприятии председатель правления общины, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли отметил важность собрания руководителей районных и сельских общин, объединившихся вокруг общины ради возвращения в Западный Азербайджан.

Затем встреча продолжилась обсуждениями на основе вопросов председателей и представителей районных и сельских общин.

Теги:
Из этой рубрики
Раскрыто убийство 4-летней давности
Общество

Раскрыто убийство 4-летней давности

2024/02/24, 19:24
Руководители районных и сельских общин Западного Азербайджана наметили план действий
Общество

Руководители районных и сельских общин Западного Азербайджана наметили план действий

2024/02/24, 16:15
Растет среднемесячная зарплата в Баку
Общество

Растет среднемесячная зарплата в Баку

2024/02/24, 15:35
На праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
Общество

На праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими

2024/02/24, 15:12
В Ходжалы обнаружены кассеты с песнями азербайджанских исполнителей
Общество

В Ходжалы обнаружены кассеты с песнями азербайджанских исполнителей

2024/02/24, 14:10
Госкомиссия: Есть данные о десятках массовых захоронений (обновлено)
Общество

Госкомиссия: Есть данные о десятках массовых захоронений (обновлено)

2024/02/24, 14:05
О деятельности Турецко-Азербайджанского университета
Общество

О деятельности Турецко-Азербайджанского университета

2024/02/24, 13:54
Число пропавших без вести в Ходжалы достигло 196 человек, превысит 200
Общество

Число пропавших без вести в Ходжалы достигло 196 человек, превысит 200

2024/02/24, 13:32
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2024/02/24, 12:53