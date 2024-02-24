Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву

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Евросоюз продолжит предоставлять Украине финансовую поддержку, а также поставки боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО), заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо прибыли в Киев с визитом солидарности

«Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько будет нужно. Будет финансовая поддержка, будет больше боеприпасов, больше тренировок для ваших войск, больше средств противовоздушной обороны, больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины», – сказала она на брифинге в Киеве, трансляция которого велась на украинском телеканале «Рада».