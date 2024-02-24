Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона |
Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности |
Главное Мир

Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву

Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву

Евросоюз продолжит предоставлять Украине финансовую поддержку, а также поставки боеприпасов и средств противовоздушной обороны (ПВО), заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен и премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо прибыли в Киев с визитом солидарности

«Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько, сколько будет нужно. Будет финансовая поддержка, будет больше боеприпасов, больше тренировок для ваших войск, больше средств противовоздушной обороны, больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины», – сказала она на брифинге в Киеве, трансляция которого велась на украинском телеканале «Рада».

Теги:
Из этой рубрики
Контакты РФ и США по космосу застопорились
Мир

Контакты РФ и США по космосу застопорились

2024/02/24, 16:02
Папа римский из-за болезни отменил аудиенции 
Мир

Папа римский из-за болезни отменил аудиенции 

2024/02/24, 15:50
Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву
Мир

Европа в очередной раз пообещала оказать помощь Киеву

2024/02/24, 15:47
Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона
Мир

Протестующие прорвались на выставку в Париже, чтобы освистать Макрона

2024/02/24, 15:05
ФРГ существенно увеличит затраты на оборону лишь в ближайшие десятилетия
Мир

ФРГ существенно увеличит затраты на оборону лишь в ближайшие десятилетия

2024/02/24, 15:00
Генсек СНГ о предвзятости западных наблюдателей в выборах в странах содружества
Мир

Генсек СНГ о предвзятости западных наблюдателей в выборах в странах содружества

2024/02/24, 14:50
Десять мирных планов для Украины
Мир

Десять мирных планов для Украины

2024/02/24, 14:38
США выдержат введенные ею санкции против России
Мир

США выдержат введенные ею санкции против России

2024/02/24, 14:30
Столтенберг: Украина вступит в НАТО
Мир

Столтенберг: Украина вступит в НАТО

2024/02/24, 14:27