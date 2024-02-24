Дом Азербайджана в польском Кракове

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В городе Краков Республики Польша состоялась церемония открытия Дома Азербайджана, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, а также представители дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин.

Посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова выразила уверенность в том, что Дом Азербайджана станет хорошим местом с точки зрения консолидации соотечественников, проживающих в Кракове и прилегающих к нему городах, осуществления ими взаимодействия ради национальных интересов и пропаганды культуры нашей страны, сыграет большую роль в деле сплочения азербайджанцев Польши вокруг единой платформы.

Отметим, что в настоящее время в 16 странах мира функционируют 28 домов Азербайджана, которые проводят многочисленные мероприятия с целью пропаганды азербайджанской культуры, доведения до мира азербайджанских реалий.