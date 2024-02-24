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Генсек СНГ о предвзятости западных наблюдателей в выборах в странах содружества

Генсек СНГ о предвзятости западных наблюдателей в выборах в странах содружества

«Мы это видим, что те характеристики, те выводы, которые они оглашают по итогам наблюдения, они явно проникнуты каким-то двойным подходом, который наблюдается у них по отношению к странам СНГ», – сказал Сергей Лебедев на встрече с представителями миссии наблюдателей за выборами в Белоруссии от ШОС.

По словам Лебедева, особенности миссий СНГ и ШОС – в проявлении доброжелательного подхода, в отличие от западных наблюдателей, у которых «предвзятый и заведомо критический настрой». «Они еще до приезда в страну с критическим подходом. С предвзятым отношением приезжают в страну. Ни к чему хорошему это, конечно, не проводит», – добавил он.

ЦИК Белоруссии к настоящему времени аккредитовал 294 международных наблюдателя. Из них 238 представляют все страны СНГ за исключением Молдавии и Украины, в том числе 44 направлены Межпарламентской ассамблеей Содружества, 12 – Парламентской ассамблеей ОДКБ, 25 – Парламентским собранием Союза Белоруссии и России, 4 – Постоянным комитетом Союзного государства.

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