Десять мирных планов для Украины

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис считает, что участие России в первой конференции по урегулированию на Украине маловероятно, сообщает Reuters.

При этом в итоге, по его словам, Россию придется включать в проект по урегулированию. Министр также сообщил, что на данный момент есть десять планов по урегулированию конфликта, из них три или четыре плана полностью засекречены.

«Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане… Зеленского из десяти пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие все еще остаются секретными»,— сообщил Иньяцио Кассис на брифинге в Нью-Йорке. По словам министра, Швейцария хотела бы организовать мирную конференцию, чтобы «дать возможность изложить все эти идеи, проанализировать их, найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру».

Министр отметил, что США заинтересованы в участии в такой конференции. Он также подчеркнул, что участие стран БРИКС в конференции было бы большим плюсом, «потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса». По словам министра, Швейцария проведет конференцию только в том случае, если ей удастся «охватить широкий подход», то есть пригласить много представителей разных стран.