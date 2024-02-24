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Главное Общество

О деятельности Турецко-Азербайджанского университета

О деятельности Турецко-Азербайджанского университета

Прием студентов в новый Турецко-Азербайджанский университет начнется в следующем учебном году, если подготовительные работы удастся завершить в срок. Об этом сказал председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар.

«Главной особенностью проекта является то, что обучение здесь будет проводиться на основе объединенной программы самых авторитетных университетов Турции и Азербайджана», – добавил Озвар.

По его словам, на первом этапе преимущество будет отдаваться сферам здравоохранения, инженерии и информатики: «В дальнейшем в зависимости от решения Попечительского совета вуза будут доступны и другие специальности. В совет войдут эксперты из Турции и Азербайджана. В вузе смогут учиться не только студенты из Азербайджана, но и со всего мира».

Напомним, что меморандум о создании Турецко-Азербайджанского университета был подписан 19 февраля, в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару. Документ подписали Министерство науки и образования Азербайджана и Совет по высшему образованию Турции.

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