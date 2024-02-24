Госкомиссия: Есть данные о десятках массовых захоронений (обновлено)

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В связи с обнаружением массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях планируется провести раскопки на десятках участков.

Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что в соответствии с планом этого года на освобожденных от оккупации территориях будут продолжены раскопки:

«Раскопки охватят все освобожденные от оккупации территории. У нас есть данные о местонахождении десятков массовых захоронений. Эти данные собираются и систематизируются».

13:24

Изменилась статистика пропавших без вести. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов на презентации художественно-документального фильма «13», рассказывающего о судьбе пропавших без вести в результате событий в Ходжалы.

Он сказал, что после победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сотни людей предоставляют Государственной комиссии новые данные о пропаже своих близких:

«В ближайшее время мы изменим цифры. Мы по-прежнему будем предоставлять новую информацию семьям пропавших без вести, судьбы которых не выяснены».