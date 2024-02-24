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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами осадки, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, местами ночью возможны кратковременные осадки, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 3-5° тепла. В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег. Местами ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-4° тепла, днем 5-8° тепла, в горах ночью 3-8°, в высокогорьях 11-16°, днем 0-5° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут быть покрыты льдом.

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