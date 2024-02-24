Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу |
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности |
«Карабах» получит 1,2 млн евро от УЕФА |
Главное Мир

Спецслужбы Франции опасаются по поводу Макрона

Спецслужбы Франции опасаются по поводу Макрона

Главное управление внутренней безопасности Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время визита президента Эмманюэля Макрона на международную сельскохозяйственную выставку, сообщает  телеканал BFMTV.

«Президент рискует быть освистанным», – говорится в сообщении разведслужбы.

Аналитики также прогнозируют, что после прибытия главы государства на выставку будет «много акций». Представители фермерских союзов, в частности, профсоюза «Coordination Rurale» («Сельская координация») планируют проводить акции протеста против прибывающих туда политиков на протяжении всего сельскохозяйственного шоу (до 3 марта). Главное управление внутренней безопасности также предполагает возможность угрозы со стороны фермеров, не входящих в профсоюзы, которые могут проявить «собственную инициативу» и сорвать выставку.

По данным телеканала, все посетители международной сельскохозяйственной выставки пройдут тщательный осмотр. Организаторы опасаются спонтанных действий фермеров и намерены увеличить количество охранников салонов на 30-40 процентов по сравнению с предыдущими годами.

Мероприятие откроет президент Франции, который намерен провести дискуссии с фермерами касательно требований о принятии мер по защите от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей.

Выставка пройдет с 24 февраля по 3 марта.

Теги:
Из этой рубрики
Спецслужбы Франции опасаются по поводу Макрона
Мир

Спецслужбы Франции опасаются по поводу Макрона

2024/02/24, 11:50
Швеция выделит $7,19 млн на гуманитарную помощь Украине
Мир

Швеция выделит $7,19 млн на гуманитарную помощь Украине

2024/02/24, 11:00
Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев
Мир

Премьер-министры Канады, Италии, Бельгии и глава Еврокомиссии прибыли в Киев

2024/02/24, 10:17
Австралия ввела новые санкции против российских граждан и предприятий  
Мир

Австралия ввела новые санкции против российских граждан и предприятий  

2024/02/24, 10:08
В МО РФ заявили, что около 200 военных ВСУ сдались после зачистки в Авдеевке    
Мир

В МО РФ заявили, что около 200 военных ВСУ сдались после зачистки в Авдеевке    

2024/02/24, 09:35
Рада приняла постановление о праве Ингушетии стать отдельным государством
Мир

Рада приняла постановление о праве Ингушетии стать отдельным государством

2024/02/24, 09:25
Два года большой войны. Ключевая развилка
Мир

Два года большой войны. Ключевая развилка

2024/02/24, 09:10
В Совбезе ООН пройдет заседание ГА по вето США на резолюцию Алжира по Палестине
Мир

В Совбезе ООН пройдет заседание ГА по вето США на резолюцию Алжира по Палестине

2024/02/24, 09:00
Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии Курцу
Мир

Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии Курцу

2024/02/24, 00:29