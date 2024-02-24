Спецслужбы Франции опасаются по поводу Макрона

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Главное управление внутренней безопасности Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время визита президента Эмманюэля Макрона на международную сельскохозяйственную выставку, сообщает телеканал BFMTV.

«Президент рискует быть освистанным», – говорится в сообщении разведслужбы.

Аналитики также прогнозируют, что после прибытия главы государства на выставку будет «много акций». Представители фермерских союзов, в частности, профсоюза «Coordination Rurale» («Сельская координация») планируют проводить акции протеста против прибывающих туда политиков на протяжении всего сельскохозяйственного шоу (до 3 марта). Главное управление внутренней безопасности также предполагает возможность угрозы со стороны фермеров, не входящих в профсоюзы, которые могут проявить «собственную инициативу» и сорвать выставку.

По данным телеканала, все посетители международной сельскохозяйственной выставки пройдут тщательный осмотр. Организаторы опасаются спонтанных действий фермеров и намерены увеличить количество охранников салонов на 30-40 процентов по сравнению с предыдущими годами.

Мероприятие откроет президент Франции, который намерен провести дискуссии с фермерами касательно требований о принятии мер по защите от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей.

Выставка пройдет с 24 февраля по 3 марта.