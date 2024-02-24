Спецслужбы Франции опасаются по поводу Макрона

Главное управление внутренней безопасности Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время визита президента Эмманюэля Макрона на международную сельскохозяйственную выставку, сообщает телеканал BFMTV.
«Президент рискует быть освистанным», – говорится в сообщении разведслужбы.
Аналитики также прогнозируют, что после прибытия главы государства на выставку будет «много акций». Представители фермерских союзов, в частности, профсоюза «Coordination Rurale» («Сельская координация») планируют проводить акции протеста против прибывающих туда политиков на протяжении всего сельскохозяйственного шоу (до 3 марта). Главное управление внутренней безопасности также предполагает возможность угрозы со стороны фермеров, не входящих в профсоюзы, которые могут проявить «собственную инициативу» и сорвать выставку.
По данным телеканала, все посетители международной сельскохозяйственной выставки пройдут тщательный осмотр. Организаторы опасаются спонтанных действий фермеров и намерены увеличить количество охранников салонов на 30-40 процентов по сравнению с предыдущими годами.
Мероприятие откроет президент Франции, который намерен провести дискуссии с фермерами касательно требований о принятии мер по защите от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей.
Выставка пройдет с 24 февраля по 3 марта.