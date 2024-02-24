Ходжалы. Война закончена. Следствие продолжается. Забывать рано

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В Ходжалы — новая страшная находка. Здесь обнаружено массовое захоронение. Нет сомнений, что перед смертью этих людей пытали. Захоронены тела не менее 25 лет назад. И точно так же, более чем вероятно, что это жертвы Ходжалинского геноцида.

От подробностей жуткой «находки» — мурашки по коже. Среди убитых ребенок примерно шести лет. Найдены не только осколки костей, но и полуистлевшая одежда. И детские носочки. Обнаружены такие привычные в крестьянских домах вязаные джорабы – красноречивое доказательство, что захоронены здесь не военные, а гражданские. Останки, по словам экспертов, «в перепутанном виде» — тела просто свалили в яму и забросали землей. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана, извещен Международный Комитет Красного Креста… Впереди – детальные экспертизы, идентификация погибших.

Конечно, сюда, в Ходжалы, надо бы пригласить любителей порассуждать об «этнических чистках карабахских армян». Чтобы они увидели, как действительно выглядит геноцид и этническая чистка и чем это отличается от добровольного выезда. Но они в Ходжалы приедут вряд ли. По понятным в общем-то причинам. Ходжалинская трагедия произошла 32 года назад, но её реалии до сих пор остаются очень неудобной темой слишком для многих.

Это уже не первая страшная находка в Карабахе. И, будем реалистами, вряд ли последняя. Пропавшими без вести после первой Карабахской войны остаются около 4 тысяч наших граждан. И Ходжалы — самая кровавая, но не единственная страница той трагедии, ей предшествовали кровавые расправы над жителями сел Малыбейли и Гушчулар…

Но очень редко в одной «информационной точке» сходится так много всего. Массовые захоронения обнаружились как раз накануне очередной годовщины Ходжалинского геноцида. Мы уже тридцать второй раз поминаем жертв той трагедии. Но впервые отметим эту дату в новой ситуации. Ходжалы, наконец, освобождён от армянской оккупации в результате антитеррористических рейдов 19-20 сентября 2023 года. Уже в бакинских СИЗО — соучастники расправы над ходжалинцами в 1992 году. Уже на повестке дня – возвращение сюда жителей, тех, кому повезло уцелеть в феврале 1992 года. Азербайджан перевернул страницу конфликта в Карабахе, одержал блестящую военную победу, полностью восстановил свою территориальную целостность – первым из новых независимых государств постсоветского пространства. Уже идет строительство, разворачиваются восстановительные работы.

И именно при проведении этих строительно-восстановительных работ и были обнаружены останки жертв Ходжалинского геноцида. Сотрудники «Азерсу» копали траншею для водопроводных труб и наткнулись на черепа и кости… Пожалуй, нечасто контраст между армянской и азербайджанской стратегией в Карабахе бывает настолько контрастным.

И эта страшная находка — слишком жестокое и слишком наглядное свидетельство, что еще слишком рано относиться к Ходжалинскому геноциду как к истории. То, что обнаружено в Ходжалы, не просто свидетельство трагедии. Это — вещественное доказательство преступления, за которое пока еще не ответили его главные виновники: от главарей сепаратистов того периода, включая Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, и до командования 366-го российского полка и тех, кто стоял за грязными играми со «сдачей внаем» бронетехники и личного состава российских регулярных подразделений в девяностые.

И самое главное, планы повторения Ходжалы в Армении не сняты с повестки дня. Остается только догадываться, сколько таких же трагедий повторилось бы в Азербайджане, если бы в апреле 2016 или в сентябре 2020 года планы Армении и её покровителей по поводу «новой войны за новые территории» стали бы реальностью. Или Еревану удалось бы осуществить свои мечты о «реванше», «блицкриге» и « молниеносном вторжении» уже совсем недавно, где уже основные надежды возлагались в Ереване не на Россию, а на Францию,

Но ереванские стратеги не учли, что теперь на карте уже другой Азербайджан. Что во главе страны – победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Что у Азербайджана современная и боеспособная армия, которой под силу освободить город Шуша штурмом со стороны скал Дашалты и менее чем за 24 часа разгромить 15-тысячную группировку в Карабахе. Азербайджан, где не строят планы агрессии и территориальных захватов, но готовы отразить любое посягательство на свою территорию.

Так что не стоит рисовать на карте стрелы в направлении наших городов.

Нурани