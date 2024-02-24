Группа НПО обратилась к дипмиссиям США и европейских стран в Баку

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Группа НПО обратилась к дипломатическим миссиям США и европейских стран в Азербайджане.

В обращении говорится о получении Россией санкционных товаров через Армению.

«Мы – как группа представителей гражданского общества Азербайджана, заявляем, что фантастический рост экспорта Армении, потерпевшей поражение в войне, переживающей экономический кризис, является очередным примером предательства к украинскому народу, бессмысленности санкций западных стран против России.

За последнее время экспорт Армении в Россию вырос на 430%. Бывший главный экономист Международного валютного фонда Робин Брукс обнародовал факты об этом в своем аккаунте в X.

Почему никто не спрашивает, как в Армению поступает и вывозится столько товаров? Почему западные СМИ молчат об этом?», – подчеркивается в обращении.

В сообщении также отмечается, что товары, перевозимые через Армению, сулят украинскому народу новые трагедии.

«Мы пережили тяжелые последствия этого в своей истории. Ходжалинский геноцид, 32-я годовщина которого будет отмечаться на днях, оставшиеся позади Карабахские войны, были результатом именно поддержки, оказываемой оккупантам.

Европейский союз, направивший свои бинокли на Азербайджан, либо не видит, либо намеренно не хочет замечать события такого масштаба, которые происходят в Армении.

Обращаясь к США и европейским странам, мы приглашаем их изучить эти важные факты.

Подписи:

Джейран Азизова – председатель общественного объединения «Признание Ходжалинского геноцида»

Султан Азимзаде – председатель общественного объединения «20 Января»

Роза Алигызы – председатель общественного объединения по пропаганде патриотизма «Общество солдатских семей»

Рей Керимоглу – председатель общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане»

Вугар Гадиров – председатель общественного объединения «Молодежная организация во имя возвращения и возрождения».