Австралия ввела новые санкции против российских граждан и предприятий

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Власти Австралии, в очередной раз заявившие о своей поддержке Украины, опубликовали список российских граждан и организаций, в отношении которых введены санкции. Согласно данным МВД страны, в него попали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, главы нескольких российских регионов, артисты, руководители учреждений и ведомств, сообщает ТАСС.

В санкционном списке, включающем 55 российских граждан оказались в числе прочих губернаторы Приморья Олег Кожемяко, Нижегородской области Глеб Никитин, Камчатского края Владимир Солодов, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Также ограничения были введены в отношении сенаторов Виктора Кресса (Томская область), Александра Некрасова (Архангельская область), Валерия Пономарева (Камчатский край), Ильяса Умаханова (Дагестан), Арсена Канокова (Кабардино-Балкарская Республика), Максима Кавджарадзе (Липецкая область), Сергея Лукина (Воронежская область), Людмилы Нарусовой (Республика Тыва), Дмитрия Василенко (Ленинградская область) и представляющих ЛНР Дарьи Лантратовой и Ольги Бас.

Кроме того, в санкционный список были внесены артисты Николай Расторгуев, Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. Также в ограничения введены в отношении руководителей российских медиакомпаний Олега Добродеева (ВГТРК), Алексея Пиманова (АО «ТО «Красная звезда») и Тины Канделаки ( «Газпром-медиа развлекательное телевидение»), журналиста Артема Шейнина и политологов Дмитрия Куликова и Сергея Караганова.

В списке предприятий, против которых австралийское правительство ввело экономические и финансовые санкции, в числе прочих оказались Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», АО «Машиностроительная компания «Витязь», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, также холдинг «Российские космические системы», АО «Росгеология» и несколько транспортных компаний. В число подсанкционных общественных организаций было включено всероссийское движение «Юнармия».

Наряду с эти были также введены ограничения в отношении трех белорусских и трех иранских предприятий, связанных, по мнению австралийского правительства, с российским ВПК.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 28 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1,1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ и Белоруссии. Власти Австралии полностью прекратили торговые отношения с Россией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с подпавшими под санкции компаниями. Рестрикции запрещают экспорт вооружений и полностью закрывают российским банкам доступ к рынкам капитала Австралии. Кроме того, действует полный запрет на экспорт товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых.