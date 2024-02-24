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Американский институт: Пашинян наносит удар по отношениям с Россией

Американский институт: Пашинян наносит удар по отношениям с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар по российско-армянским отношениям.

Об этом говорится в статье американского Института изучения войны.

Отмечается, что Пашинян и его команда друг за другом заявили об отказе от участия в мероприятиях ОДКБ: «После этого Ереван фактически приостановил свое участие в ОДКБ. Об этом Пашинян рассказал в интервью французскому каналу France 24. А официальная Москва раскритиковала Ереван за эту позицию».

Напомним, что 22 февраля Никол Пашинян в интервью France 24 объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. МИД России в заявлении от 23 февраля потребовал от премьера Армении разъяснений по данной позиции.

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