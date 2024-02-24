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В Совбезе ООН пройдет заседание ГА по вето США на резолюцию Алжира по Палестине

В Совбезе ООН пройдет заседание ГА по вето США на резолюцию Алжира по Палестине

4 марта состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в связи с использованием США права вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, представленную Алжиром и касающуюся прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила Моника Грейли, представитель председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание будет посвящено пункту повестки дня под названием «Использование вето». Письмо о назначении этого заседания было направлено странам-членам ООН 23 февраля. Это будет уже второе заседание в текущем году, связанное с применением США права вето. В начале января Генеральная Ассамблея провела аналогичное заседание после вето США на поправку России к резолюции Совета Безопасности ООН о гуманитарном доступе в сектор Газа.

На этой неделе Алжир представил проект резолюции о ближневосточном конфликте, в котором требуется прекращение огня в гуманитарных целях в зоне палестино-израильского конфликта. Проект также содержит требования о немедленном освобождении заложников и обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав. Резолюция получила поддержку 13 из 15 членов Совета Безопасности, однако была заблокирована США, которые использовали право вето в третий раз с начала обострения конфликта.

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