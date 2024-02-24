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В Гяндже девочка вмешалась в ссору родителей и получила удар ножом

В Гяндже девочка вмешалась в ссору родителей и получила удар ножом

В Гяндже девочка получила ножевое ранение при ссоре родителей. Инцидент произошел на улице Шахсеверлер.

Айсу Исрафилли, 2012 года рождения, была госпитализирована с ножевым ранением бедра, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно информации, Ильхам Исрафилов поссорился со своей женой Конуль Исрафиловой, их дочь пыталась вмешаться в ссору и получила ножевое ранение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан отец девочки Ильхам Исрафилов, подозреваемый в нанесении ножевого ранения своей дочери.

Расследование продолжается.

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