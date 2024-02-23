Израиль разочаровал США

88 Просмотров

Американская администрация разочарована планами Израиля по строительству 3 тыс. домов в рамках расширения поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино, передает ТАСС.

«Что касается поселений, мы ознакомились с информацией и должны сказать, что разочарованы этим заявлением», – сказал он. «Политика США при администрациях республиканцев и демократов заключается в том, что новые поселения контрпродуктивны с точки зрения достижения мира.

Они также противоречат международному праву», – утверждал Блинкен. По словам госсекретаря, администрация президента Джо Байдена «решительно выступает против расширения поселений» и убеждена, что «это только ослабляет, а не укрепляет безопасность Израиля».