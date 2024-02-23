Пашинян: Мы с Алиевым не доверяем друг другу

409 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 рассказал, доверяет ли он президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Я считаю, что сама история наших отношений – это уже основа для глубокого недоверия. И нет смысла спрашивать у руководителя Азербайджана и у меня, доверяем ли мы друг другу или нет? Очевидно, что нет», – сказал Пашинян.

«Но проблема не в этом, проблема в следующем: собираемся ли мы строить доверие маленькими шагами? Именно в процессе построения доверия у нас и возникают трудности», – отметил Пашинян.

На вопрос, «то есть когда Алиев говорит, что готов к миру, то на самом деле готовится к войне», глава правительства Армении дал положительный ответ.

«Да, создается такое впечатление, но чтобы быть объективным, предполагаю, что если их спросить, они тоже скажут, что нам не доверяют, но речь не об этом. Речь идет о другом: готовы ли мы взаимно шаг за шагом, маленькими шагами, может и большими шагами, строить доверие, чтобы мы взаимно верили слову друг друга? Еще раз говорю, в ходе дипломатических контактов лидер Азербайджана заявляет, что у них нет никаких намерений нападать. И проблема в том, повторяю еще раз: публичный дискурс, дальнейшая практическая работа и развития, происходящие «на земле», – это то, что дает многим аналитикам основание для таких выводов. Иногда очень сложно возразить и привести контраргументы, почему это не так», – заявил премьер-министр Армении.