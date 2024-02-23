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Пашинян – о доверии к Путину, происходящем в Украине и антироссийских санкциях

Пашинян - о доверии к Путину, происходящем в Украине и антироссийских санкциях

В интервью телеканалу France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян уклончиво ответил на вопрос, доверяет ли он президенту России.

«Знаете, у нас налажены межгосударственные отношения. И Армения, и Россия имеют долгую историю отношений. История этих отношений имеет определенные институциональные традиции. Мы в рамках этих традиций», – заявил Пашинян.

На вопрос, общаетесь ли вы сейчас с Владимиром Путиным, Пашинян ответил: «Да, в последний раз общался в декабре».

Также Пашинян назвал войну России в Украине нарушением Алма-Атинской декларации.

«Я сказал, что Алма-Атинская декларация очень важна для нас. А о чем Алма-Атинская декларация? Алма-Атинская декларация касается двух ключевых вещей. При этом Алма-Атинскую декларацию подписали и Россия, и Украина, и Азербайджан. Кстати, Алма-Атинская декларация началась с Беловежского соглашения, которое подписали Беларусь, Россия и Украина.

Это соглашение, к которому позже, в Алма-Ате, присоединились девять бывших республик Советского Союза, касается двух вещей: во-первых, Советский Союз прекращает свое существование и, во-вторых, подписавшие его советские республики становятся независимыми государствами, признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга.

Сейчас, согласно логике Алма-Атинской декларации, которая также очень важна для нашей безопасности, мы видим, что происходящее на Украине является нарушением Алма-Атинской декларации, и у нас это, по сути, вызывает серьезную обеспокоенность», – заявил Пашинян.

Кроме того, Пашинян заявил, что Армения не нарушает антироссийские санкции, чтобы не испортить отношения со странами, которые их ввели.

«И Евросоюзом, и Соединенными Штатами Америки официально зафиксировано, что нет оснований обвинять Армению в этом вопросе», – заявил Пашинян.

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