Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по Украине

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Венгерская сторона заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС, приуроченного к двухлетней годовщине украинского конфликта, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

Вето Венгрии сделало невозможным публикацию документа от имени всех стран-членов ЕС, заявили собеседники агентства, знакомые с ситуацией.

В итоге документ опубликовали только от имени председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы.

Причины действий Будапешта не называются.