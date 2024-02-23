Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по Украине

Венгерская сторона заблокировала подписание совместного заявления стран ЕС, приуроченного к двухлетней годовщине украинского конфликта, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.
Вето Венгрии сделало невозможным публикацию документа от имени всех стран-членов ЕС, заявили собеседники агентства, знакомые с ситуацией.
В итоге документ опубликовали только от имени председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы.
Причины действий Будапешта не называются.