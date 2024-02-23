Над Азовским морем сбит российский А-50 (видео)

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В сети сообщают о сбитии над Азовским морем второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В Telegram-каналах опубликовали видео пожара на месте падения самолета. Утверждается, что он рухнул в поселке трудовая Армения Краснодарского края РФ.

По информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов.

По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м.кв. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет.

В настоящий момент идёт ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.

