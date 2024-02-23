Над Азовским морем сбит российский А-50 (видео)

В сети сообщают о сбитии над Азовским морем второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
В Telegram-каналах опубликовали видео пожара на месте падения самолета. Утверждается, что он рухнул в поселке трудовая Армения Краснодарского края РФ.
По информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов.
По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м.кв. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет.
В настоящий момент идёт ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.