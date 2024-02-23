В Иране бизнесмен заработал $35 млн на продаже несуществующих iPhone

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Иранскую компанию Kourosh и ее основателя Амира Хоссейна Шарифиана уличили в мошенничестве с продажей iPhone на десятки миллионов долларов. Об этом пишет Financial Times.

Утверждается, что компания привлекала покупателей низкими ценами на смартфоны Apple, которые составляли $700 (около 64,9 тыс. руб.). В Kourosh утверждали, что такая цена возможна благодаря отсутствию посредников в сделке. Кроме того, для рекламы магазина использовали страницы в соцсетях популярных блогеров и звезд. Покупателям обещали доставить iPhone через 45 дней после оплаты, однако, по данным FT, ни один из покупателей не получил свой заказ.

По оценкам местных СМИ, Kourosh смогла заработать около $35 млн на продаже несуществующих iPhone, а Шарифиан скрылся из страны. Покупатели, пострадавшие от мошенничества, потребовали от полиции найти и наказать мошенника. Местные органы правопорядка уже установили местонахождение Шарифиана и ведут переговоры о его экстрадиции. Сам бизнесмен опубликовал видео, в котором заявил, что его долг перед клиентами составляет всего $2,7 млн.