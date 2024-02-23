Блинкен: США не считают геноцидом происходящее в секторе Газа

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Вашингтон не считает геноцидом палестинского населения ситуацию в секторе Газа.

С таким заявлением госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино, передает ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что «в вопросе геноцида [США] на протяжении многих месяцев и лет ясно излагают [свою позицию] по уйгурам [в Китае], по [представителям народности] рохинджа [из Мьянмы] и другим». При этом он утверждал, что представители американской администрации «детально объясняли», почему считают геноцидом ситуацию с представителями рохинджа.

«В то же время у нас и у других также была возможность, в том числе в Международном суде [ООН], четко дать понять, что в случае с Газой речи об этом (геноциде – прим.) попросту не идет», – подчеркнул Блинкен.