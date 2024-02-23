Матери Навального поставили новый ультиматум

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Матери российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что она должна согласиться на тайные похороны сына.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в микроблоге X. По ее словам, час назад следователь позвонил Людмиле с ультиматумом: либо она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, либо ее сына захоронят в колонии.

«Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра», – написала Ярмыш.