Брат певицы Айбениз Гашимовой обманул семьи шехидов и инвалидов на 20 тыс. манатов

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В Губинском районе задержан человек, который причинил крупный ущерб гражданам, злоупотребив их доверием.

Как сообщили АПА в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании полученной информации сотрудниками Губинского районного отдела полиции, был задержан Шаиг Гашимов, прописанный в Гяндже и временно проживающий на съемной квартире в Губе.

Он нанес ущерб семьям шехидов, ветеранам и лицам с ограниченными физическими возможностями на общую сумму 20 100 манатов, пообещав оказать содействие в решении их проблем, не имея на то полномочий.

По данному факту в Губинском РОП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Ш.Гашимова избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Шаиг Гашимов – брат певицы Айбениз Гашимовой.